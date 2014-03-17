Егор Дружинин − об участии в проекте "Бэби-тур" и отношениях с Петербургом

1 июня в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера "комедии в положении" по сценарию Василия Сигарева.

"Бэби-тур" – это вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые несмотря ни на что сохраняют способность любить и верить в будущее. Роли в сериале играют Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова, Дмитрий Куличков, Евгений Шумейко, Виталий Даушев, Валентин Самохин. В неожиданной роли в проекте также появится известный хореограф Егор Дружинин. Канал Piter.TV узнал у артиста о его впечатлениях от съёмок и об отношениях с родным Петербургом.



Какой главный опыт или эмоцию вы получили от съемок в проекте "Бэби-тур"?

В первую очередь радость от первого взрослого опыта работы со старым другом − режиссером Федей Стуковым, с которым до этого в последний раз мы вместе работали, когда нам было по 14 лет. И − приятное послевкусие, когда знакомые хвалят этот маленький эпизод из "Бэби-тур" с моим участием. Если честно, я даже не ожидал, что он заслужит какое-то внимание.

Как оцениваете актерский ансамбль? Интересно ли было работать в такой команде?

К сожалению не со всеми удалось познакомится. Но мне кажется, что кастинг замечательный. Все артисты изумительно подходят своим персонажам и прекрасно их воплощают. С теми же, с кем удалось познакомиться, работалось чрезвычайно легко, за что им огромное спасибо.

Вы нечасто соглашаетесь на роли в сериалах. Что для вас стало знаком качества этого проекта?

Конечно же участие Феди Стукова в качестве режиссера и шоураннера проекта. Вы бы знали, как Федор умеет уговаривать. Отказаться не было ни единого шанса. К слову мы уже пытались с Федей поучаствовать вместе в одном ТВ проекте. Так что это был своего рода незакрытый гештальт для меня.

В кино и на ТВ обращаются ли к вам коллеги за советом относительно пластики и движения в кадре?

Постоянно, когда я работаю на площадке хореографом, и крайне редко, если актером.

Вы работаете в кино, в театре и на ТВ актером, режиссером и хореографом. Что из этого находится для вас на первом месте?

На первом месте всегда постановочная работа. Она требует большей подготовки, и по времени, и по энергозатратам. К своей актерской работе я отношусь не менее ответственно, но рассматриваю ее в первую очередь, как возможность побывать по другую сторону баррикад. Все таки исполнитель и постановщик это художники с абсолютно разной психологией творчества. Вдобавок я мастер актерского курса. Актерская практика дает мне возможность лучше понимать, как выстраивать работу со студентами.

Как строятся ваши отношения с родным Петербургом? Часто ли приезжаете в Северную столицу? Где любите бывать?

Как бы я ни относился к Питеру, мы все равно с ним связаны крепко накрепко нерушимой внутренней нитью. Приезжаю на родные острова я к сожалению не часто, и поэтому бывать предпочитаю там, где меня ждут в гостях родственники, школьные друзья, педагоги и однокурсники моего родного театрального института. Наговориться, наобниматься, расцеловаться и в путь. Так и живем.

Фото: ТНТ