Цискаридзе был против романа сестры с Егором Дружининым

Егор Дружинин женат на Веронике Ицкович уже более 25 лет. У них трое детей: дочь Александра, сыновья Тихон и Платон.

Артист балета Николай Цискаридзе был против романа двоюродной сестры Вероники Ицкович с актером и хореографом Егором Дружининым. Он не ожидал, что влюбленные смогут создать семью. Об этом артист балета рассказал в программе "Судьба человека".

Когда девушка познакомилась с Егором Дружининым, она не знала, что он является исполнителем роли Васечкина в художественном фильме советского режиссера Владимира Аленикова. Дружинин казался Ицкович снобом, но со временем стал нравиться ей.

Родители Ицкович уважали выбор дочери, а двоюродный брат Николай очень ревновал к жениху.

Мне было около 16 лет. Знал, что Егор однокурсник Ники. Когда мне его представили, я смеялся, так как видел многих ухажеров Ники, симпатичных, приличных, и тут — это жутко кучерявое создание. Николай Цискаридзе, артист балета

Цискаридзе отметил, что он не радовался этим отношениям, и ожидал, что они ненадолго.

Егор Дружинин в студии в ответ на слова Николая заявил: "Родственников не выбирают". По словам хореографа, они даже год жили все в одной квартире, а Николай не раз выручал его.

Егор Дружинин женат на Веронике Ицкович уже более 25 лет. У них трое детей: дочь Александра, сыновья Тихон и Платон.

В конце 2020 года Егор Дружинин заявил, что не нуждается в извинениях от обидевшей его Пугачевой.

Фото: Instsgram/ @egordruzhininofficial