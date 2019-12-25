Егор Дружинин заявил, что не нуждается в извинениях от обидевшей его Пугачевой

Он работал с ней дважды.

Хореограф и актер Егор Дружинин рассказал об опыте работы с Аллой Пугачевой, отметив ее сложный характер. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "Надежда Стрелец".

Дружинин уже дважды работал с певицей. Первый раз – на концерте Жасмин, где постановщиком выступала Примадонна. Хореограф отметил, что уже тогда увидел скверный характер певицы и зарекся с ней больше не работать.

Но в прошлом году Дружинин и Пугачева снова участвовали в создании общего проекта — юбилейного шоу певицы "P.S.". по словам хореографа, Пугачева часто доводила до слез танцоров и участников концерта, была жестока с ними.

Самая сложная звезда, с которой мне приходилось работать. Человек жесткий и достаточно грубый. Егор Дружинин, хореограф

Он также добавил, что не ждет извинений со стороны певицы.

Ранее хореограф Мигель пожаловался на неприятный опыт работы с Аллой Пугачёвой. Также рэпер Баста назвал певицу "лукавой бабой".

Фото: Instagram/ egordruzhininofficial