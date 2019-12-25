Рэпер Баста назвал Аллу Пугачеву "лукавой бабой"

Он пояснил, что сказал это в хорошем смысле.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) недавно дал интервью Ксении Собчак. Во время беседы он поделился впечатлением об Алле Пугачевой, с которой познакомился на одном из заседаний комитета Госдумы.

Был скандал большой, когда хотели принять закон, ограничивающий работу музыкальных площадок. Мне пришлось накинуть пиджачок и пойти туда. Баста

Рэпер рассказал, что когда Примадонна уходила, то сказала "Будь здоров, мой хороший". Собчак отметила, что мало кто может плохо высказаться в адрес Пугачевой, так как ее все бояться. На это Вакуленко ответил, что о достоинствах можно сказать очень по-разному.

Она в своем возрасте осталась лукавой бабой, классной, в хорошем смысле. И это шикарно. Баста

Ранее хореограф Мигель пожаловался на неприятный опыт работы с Аллой Пугачёвой.

Фото: Instagram / bastaakanoggano