  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рэпер Баста назвал Аллу Пугачеву "лукавой бабой"
Сегодня, 8:30
60
nastya960

Рэпер Баста назвал Аллу Пугачеву "лукавой бабой"

0 0

Он пояснил, что сказал это в хорошем смысле.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) недавно дал интервью Ксении Собчак. Во время беседы он поделился впечатлением об Алле Пугачевой, с которой познакомился на одном из заседаний комитета Госдумы.

Был скандал большой, когда хотели принять закон, ограничивающий работу музыкальных площадок. Мне пришлось накинуть пиджачок и пойти туда.

Баста

Рэпер рассказал, что когда Примадонна уходила, то сказала "Будь здоров, мой хороший". Собчак отметила, что мало кто может плохо высказаться в адрес Пугачевой, так как ее все бояться. На это Вакуленко ответил, что о достоинствах можно сказать очень по-разному.

Она в своем возрасте осталась лукавой бабой, классной, в хорошем смысле. И это шикарно.

Баста

Ранее хореограф Мигель пожаловался на неприятный опыт работы с Аллой Пугачёвой.

Фото: Instagram / bastaakanoggano

Теги: алла пугачева, баста
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии