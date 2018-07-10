В Петербурге пройдут финальные показы иммерсивного шоу "Безликие"

Сегодня у нас появилась уникальная возможность погрузиться в атмосферу иммерсивного шоу "Безликие". Сейчас мы с вами прогуляемся по коридорам этого загадочного особняка. Но для того, чтобы войти необходимо надеть маску. Кроме того, во время спектакля запрещается говорить и прикасаться к актерам.

Ольга Вечерик играет в спектакле одну из главных ролей. Ее героиня — запутавшаяся в себе и своих чувствах Актриса. Как и многие другие женщины, она сочетает в себе невероятное количество качеств. Каждый раз Актриса меняется. Одно остается неизменным — ее легкость и вера в то, что все будет хорошо.

Я думаю, что она разная, она — Актриса, она очень много открытий в себе делает, каждую секунду. В ней очень много всего, очень много нераскрытого огня, который она должна выплеснуть, который она должна подарить кому-то. Может быть женского огня, который она хочет подарить, но она запуталась. Это очень женская история, история этой актрисы. Ольга Вечерик — актриса шоу "Безликие"

Создателям "Безликих" потребовалось несколько месяцев, чтобы найти идеальное место для спектакля. Особняк на Дворцовой набережной оказался самым подходящим вариантом. Низкие потолки, узкие проходы и крутые лестницы — все это и не только прекрасно вписалось в формат иммерсивного шоу. Постарались и дизайнеры. С помощью освещения и мелких деталей интерьера они погрузили зрителей в атмосферу XX века.

Реквизит и детали интерьера собирались по всему миру. Это барахолки, аукционы. Многое находилось в Петербурге, покупали на рынках, на Уделке. Все это подлинное. Практически все принадлежит к тому времени, в котором происходит действие шоу, то есть начало 20 века. И мы максимально старались убрать любую деталь, которая могла бы сбить зрителя с этой атмосферы. Полина Данилова — соучредитель маркетингового агентства "BAD MAMAS"

Действие происходит параллельно во всех комнатах особняка. У каждого из девятнадцати актеров своя сюжетная линия. У зрителей есть два с половиной часа, и нет сценария. Побывать во всех локациях сразу или остаться в одной комнате и проследить за судьбой отдельного персонажа, решать только вам. Здесь создатели "Безликих" не берутся советовать.

Я могу дать все советы по тому, как смотреть это шоу. Я могу каждому зрителю выдавать карту шоу и говорить, за каким персонажем ему лучше следить. Я могу рассказать, что произойдет здесь, что произойдет там. Но я разрушаю в этот момент всю магию того, что вы случайно можете натолкнуться на сцену, которая перевернет ваше сознание. Я заранее не предлагаю вам, я диктую вам ваши действия. Я разрушаю вашу свободу ощущений и эмоций, которые вы можете поймать на этом спектакле. Советы можно давать сколько угодно. Но как только я дам вам советы, вы посмотрите мой спектакль, а не ваш. Мигель — режиссер, продюсер и хореограф шоу "Безликие"

Третьего августа состоится завершающий показ "Безликих" в Петербурге. Далее шоу отправляется в Москву. Что ждет жителей столицы, создатели спектакля пока держат в секрете. Известно одно: москвичи увидят не менее интересное представление.

Алёна Зиновьева, Александр Цыцулин специально для Piter.TV