В Ленобласти перед побегом в Евросоюз поймали трех египтян и ливийца

Самому старшему из беженцев 35 лет, младшему – 21 год.

Египтян и ливийца поймали перед побегом в Евросоюз. Иностранные граждане находили на территории России незаконно. Сейчас они находятся в УМВД Ленобласти.

Трех египтян и одного ливийца задержали пограничники ФСБ России. Самому старшему из беженцев 35 лет, младшему – 21 год. Сейчас сотрудники УМВД решают, что делать с ними дальше. Обычно, в таких ситуациях иностранным гражданам выписывают штраф и выдворяют из России.

В ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти не уточнили, где именно задержали беженцев.

Ранее гражданин Ирана пытался пересечь границу с Финляндией.

Фото: Piter.TV