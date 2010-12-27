В Ленобласти перед побегом в Евросоюз поймали трех египтян и ливийца

Египтян и ливийца поймали перед побегом в Евросоюз. Иностранные граждане находили на территории России незаконно. Сейчас они находятся в УМВД Ленобласти.
Трех египтян и одного ливийца задержали пограничники ФСБ России. Самому старшему из беженцев 35 лет, младшему – 21 год. Сейчас сотрудники УМВД решают, что делать с ними дальше. Обычно, в таких ситуациях иностранным гражданам выписывают штраф и выдворяют из России.
В ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти не уточнили, где именно задержали беженцев.
Ранее гражданин Ирана пытался пересечь границу с Финляндией.
Фото: Piter.TV
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