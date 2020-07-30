Прошли предварительные судебные слушания.

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову продлили домашний арест на полгода. Такое решение принял Пресненский районный суд Москвы, сообщили в его пресс-службе.

Отмечается, что сегодня по делу о смертельном ДТП с участием артиста прошли предварительные слушания. Первое заседание назначено на 5 августа.

Ранее мы писали, что Михаил Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела. Причина отказа от "особого порядка" в том, что Ефремов не признаёт свою вину. Также адвокат Эльман Пашаев уточнил, что статья, по которой обвиняют Ефремова, не предусматривает суда присяжных.

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