Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера "Современника"

Актера арестовали из-за того, что тот изображал пьяного сотрудника ГИБДД.

В четверг, 1 августа, Ефремов записал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Видеоролик опубликован на канале "novayagazeta".

Актер выступил с заявлением после того, как его коллегу арестовали из-за того, что тот изображал пьяного сотрудника ГИБДД. МВД считает, что актер дискредитировал органы внутренних дел РФ.

Если всех, кто носил вашу форму,

Вдруг с экранов России стереть,

Через час после этой реформы

Вам же нечего будет смотреть



говорит Михаил Ефремов

Напомним, что Дмитрий Смолев получил 8 суток за ролик, в котором он в форме сотрудника ГИБДД несколько секунд изображает алкогольное опьянение.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер "Страшных историй для рассказа в темноте".

Видео:novayagazeta