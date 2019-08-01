Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера "Современника"

В четверг, 1 августа, Ефремов записал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Видеоролик опубликован на канале "novayagazeta".
Актер выступил с заявлением после того, как его коллегу арестовали из-за того, что тот изображал пьяного сотрудника ГИБДД. МВД считает, что актер дискредитировал органы внутренних дел РФ.
Если всех, кто носил вашу форму,
Вдруг с экранов России стереть,
Через час после этой реформы
Вам же нечего будет смотреть
говорит Михаил Ефремов
Напомним, что Дмитрий Смолев получил 8 суток за ролик, в котором он в форме сотрудника ГИБДД несколько секунд изображает алкогольное опьянение.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер "Страшных историй для рассказа в темноте".
Видео:novayagazeta
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