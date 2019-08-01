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Вчера, 22:37
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Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера "Современника"

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Актера арестовали из-за того, что тот изображал пьяного сотрудника ГИБДД.

В четверг, 1 августа, Ефремов записал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Видеоролик опубликован на канале "novayagazeta".

Актер выступил с заявлением после того, как его коллегу арестовали из-за того, что тот изображал пьяного сотрудника ГИБДД. МВД считает, что актер дискредитировал органы внутренних дел РФ.

Если всех, кто носил вашу форму,
Вдруг с экранов России стереть,
Через час после этой реформы
Вам же нечего будет смотреть

говорит Михаил Ефремов

Напомним, что Дмитрий Смолев получил 8 суток за ролик, в котором он в форме сотрудника ГИБДД несколько секунд изображает алкогольное опьянение.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер "Страшных историй для рассказа в темноте".

Видео:novayagazeta

Теги: кино, культура, михаил ефремов
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Общество,

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