Ефремов назвал фейком видео с места ДТП

Ролик сняла свидетель обвинения Светлана Набокина.

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, назвал фейком видео с места аварии. На нём видно, как артиста выводят с места водителя после ДТП. Об этом пишет ТАСС.

По словам Ефремова, эксперты посчитали этот ролик подделкой и подали в суд на адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский. Михаил Ефремов, актёр

Речи идёт о видеоролике, который сняла свидетель обвинения Светлана Набокина. Она оказалась рядом с местом аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров. Набокина уверяла в своих показаниях, что Ефремов один выходил с водительского места из машины, которая выехала на встречную полосу. Суд приобщил запись к материалам дела, несмотря на возражения адвоката актёра Эльмана Пашаева.

Ранее второй свидетель подтвердил, что Ефремов был один в машине во время ДТП.