Второй свидетель подтвердил, что Ефремов был один в машине во время ДТП

Свидетель заявила, что "кроме водителя, никого в машине не было". Она указала, что точно помнит это.

Второй свидетель обвинения Светлана Набокина подтвердила, что актер Михаил Ефремов был один в машине во время ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Набокина заверила, что видела актера в рекламе и в анонсах спектаклей. Она отметила, что точно видела Ефремова в фильмах, однако их название она не помнит. Подсудимого она "видела со спины, со стороны затылка". По словам свидетеля, она узнала его по силуэту и характерным жестам, которые видела в кино, где Ефремов снимался.

Адвокат подсудимого Эльман Пашаев попросил свидетеля убрать телефон, на возражения представителей потерпевших оскорбил их, посоветовал "закрыть рот". Он поинтересовался семейным положением Набокиной и тем, есть ли у нее дети. Судья Елена Абрамова посчитала, что данный вопрос не относится к делу.

Ранее мы сообщили, что Ефремов рассказал, сколько выпил перед смертельным ДТП.