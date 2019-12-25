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Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" превысила 95%
Сегодня, 13:38
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matveyvn

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" превысила 95%

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У всех испытуемых уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" превысила 95%. Об этом сообщается на странице препарата в Twitter.

В Российском фонде прямых инвестиций и центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявили, что через 28 дней после укола эффективность вакцины составляет 91,4%.

На 42-й день после первой инъекции и 21-й после первой вакцина показала эффективность в 95%. При этом у всех испытуемых к этому сроку уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

Ранее Попова рассказала, как работает вакцина от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от коронавируса, спутник v, центр имени гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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