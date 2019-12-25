Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" превысила 95%. Об этом сообщается на странице препарата в Twitter.
В Российском фонде прямых инвестиций и центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявили, что через 28 дней после укола эффективность вакцины составляет 91,4%.
На 42-й день после первой инъекции и 21-й после первой вакцина показала эффективность в 95%. При этом у всех испытуемых к этому сроку уже сформировался устойчивый иммунный ответ.
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Фото: pixabay.com
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