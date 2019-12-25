У всех испытуемых уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" превысила 95%. Об этом сообщается на странице препарата в Twitter.

В Российском фонде прямых инвестиций и центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявили, что через 28 дней после укола эффективность вакцины составляет 91,4%.

На 42-й день после первой инъекции и 21-й после первой вакцина показала эффективность в 95%. При этом у всех испытуемых к этому сроку уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

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