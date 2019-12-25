Организация удаленной работы не единственная проблема, с которой столкнулись предприниматели.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что эффективность работы предпринимателей Петербурга снизилась на 40%. Соответствующее исследование провели аналитики издания РБК.

По данным опроса 27,8% петербургских предпринимателей отметили, что они способны обеспечить до половины штатной работы компании. А вот 60% опрошенных намерены искать новые направления для бизнеса.

Самыми "слабыми" местами во время ограничительных мер из-за коронавирeса для предпринимателей из Петербурга оказались — удаленная работа кредитные выплаты и оптимизация расходов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге открылись непродовольственные магазины.

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