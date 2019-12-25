Эффект новых ограничений в Петербурге проверят через две недели

Выжидание поможет получить более объективные результаты.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге оценят эффективность ограничений, введённых в городе для снижения заболеваемости коронавируса. Об этом рассказала в интервью "Интерфаксу" исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Катаева.

Эксперты намерены наблюдать около двух недель. Отмечается, что до ограничений в Петербурге росла заболеваемость коронавирусом.

Планируется, что соответствующее наблюдение поможет получить более объективные результаты.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге от COVID-19 скончался 41 человек.

Фото:Piter.TV