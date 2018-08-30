Эдита Пьеха: "Иосиф Кобзон был своего рода гений"

Нет ни одного композитора, чьих песен не было в репертуаре Иосифа Кобзона.

Эстрадная певица и народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала "Петербургскому дневнику" , что смерть Иосифа Кобзона стала для нее большой утратой.

Правда, лично артисты никогда не были знакомы.

Встречались, да: "Здравствуй, Иосиф". – "Здравствуй, Эдита". По роду нашей профессии. Эдита Пьеха, певица

Народная артистка СССР отметила, что Иосиф Давыдович был "своего рода гений", так как, наверно, нет ни одного композитора, чьих песен не было в его репертуаре. Пьеха отметила и другие важные качества Кобзона как артиста.

Он был железобетонной выдержки человек. О нем говорили даже, что "легче догнать бегущего бизона, чем остановить поющего Кобзона". Эдита Пьеха, певица

Многие знают, что Иосиф Кобзон мог давать по два, а иногда и по три концерта в день. Эдита Пьеха выражает самые искренние соболезнования его родным и близким.

Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30 августа, на 81-ом году жизни.

Фото: Челябинск Online/ ВК