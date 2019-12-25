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В Петербурге появится единая система дополнительного образования детей
Сегодня, 15:16
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himif

В Петербурге появится единая система дополнительного образования детей

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Петербуржцам будет доступна база городских программ допобразования.

В Петербурге утвердили комплекс мероприятий по развитию системы дополнительного образования детей в регионе. Сами мероприятия реализуют в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 22 октября.

Главная задача концепции – создать в Петербурге единую систему эффективного допобразования маленьких горожан, а также развивать ее за счет консолидации имеющихся в городе ресурсов. Благодаря этому петербуржцам будет доступна база городских программ допобразования, а профильные исполнительные органы смогут вести учет задействованных в них ребят. Вместе с этим, педагоги смогут повышать уровень компетенций и своего профессионального мастерства. Также отмечается, что в планах у властей есть создание Регионального модельного центра дополнительного образования детей.

Вице-губернатор рассказала, почему в Петербурге не закрывают школы из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: дополнительное образование, смольный, учеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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