В Петербурге появится единая система дополнительного образования детей

Петербуржцам будет доступна база городских программ допобразования.

В Петербурге утвердили комплекс мероприятий по развитию системы дополнительного образования детей в регионе. Сами мероприятия реализуют в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 22 октября.

Главная задача концепции – создать в Петербурге единую систему эффективного допобразования маленьких горожан, а также развивать ее за счет консолидации имеющихся в городе ресурсов. Благодаря этому петербуржцам будет доступна база городских программ допобразования, а профильные исполнительные органы смогут вести учет задействованных в них ребят. Вместе с этим, педагоги смогут повышать уровень компетенций и своего профессионального мастерства. Также отмечается, что в планах у властей есть создание Регионального модельного центра дополнительного образования детей.

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