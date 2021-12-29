В Единую концепцию по обращению с отходами петербуржцы смогут внести предложения

Стало известно, что жители Петербурга и области смогут внести предложения в Единую концепцию по обращению с отходами, которую подготовил "Невский экологический оператор". Об этом рассказали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
По словам председателя комитета по природопользованию Александра Германа, основные задачи - сделать прозрачной систему, максимально сократить захоронение, усовершенствовать систему обработки, утилизации и обезвреживания отходов.
В концепции содержатся рекомендации по развитию мусороперерабатывающей инфраструктуры, подробное обоснование технологии переработки отходов, необходимого объема мощностей и мест размещения производственных комплексов.
Ранее НЭО опубликовал Единую концепцию обращения с ТКО в Петербурге и области.
Фото: Piter.tv
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