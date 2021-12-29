В Единую концепцию по обращению с отходами петербуржцы смогут внести предложения

По словам председателя комитета по природопользованию Александра Германа, основные задачи - сделать прозрачной систему, максимально сократить захоронение, усовершенствовать систему обработки, утилизации и обезвреживания отходов.

Стало известно, что жители Петербурга и области смогут внести предложения в Единую концепцию по обращению с отходами, которую подготовил "Невский экологический оператор". Об этом рассказали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

По словам председателя комитета по природопользованию Александра Германа, основные задачи - сделать прозрачной систему, максимально сократить захоронение, усовершенствовать систему обработки, утилизации и обезвреживания отходов.

В концепции содержатся рекомендации по развитию мусороперерабатывающей инфраструктуры, подробное обоснование технологии переработки отходов, необходимого объема мощностей и мест размещения производственных комплексов.

Ранее НЭО опубликовал Единую концепцию обращения с ТКО в Петербурге и области.

Фото: Piter.tv

