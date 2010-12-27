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Единую карту петербуржца получили свыше 300 тысяч человек за год
Сегодня, 18:34
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arteliseev

Единую карту петербуржца получили свыше 300 тысяч человек за год

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Опыт Северной столицы стал интересен другим регионам.

С начала запуска проекта Единую карту петербуржца оформили уже свыше 420 тысяч раз. Об этом сообщила команда ЕКП 30 декабря.

Как , сейчас картой обладают около 324 000 человек. Они получают скидки и бонусы от порядка 200 партнеров. 

Развиваются цифровые сервисы на платформе информационного портала проекта, а также его мобильное приложение. В начале будущего года будет открыт ресурс "ЕКП–Городской диалог". Петербуржцы смогут решать общегородские вопросы посредством электронных голосований.

Ранее мы рассказали, что владельцы карты весь 2020 год будут ездить в метро со скидкой.

Фото: Портал Единой карты петербуржца

Теги: банковская карта, единая карта петербуржца, проездной, скидки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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