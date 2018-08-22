"Курганмашзавод" закупит 30 новых станков.

Единственный в России производитель боевых машин пехоты пройдет цифровую модернизацию. Об этом сообщили специалисты Ростеха. По данным компании, к концу 2020 "Курганмашзавод" получит более 30 высокоточных цифровых станков. Техника будет оснащена программным обеспечением. Обновление станочного парка позволит предприятию в два раза увеличить объемы выпуска гражданской продукции.

Для завода сварных конструкций закуплено несколько токарных обрабатывающих центров. Первые комплексы с числовым программным управлением появятся на предприятии в 2019 году.

Известно, что оборудование появится на тех участках технологического производства, на которых необходимы дополнительные ресурсы для повышения производительности.

Несколько токарных обрабатывающих центров закуплены для завода сварных конструкций. В ближайшее время будут поставлены вертикально-фрезерные четырехосевые обрабатывающие центры, фрезерный пятиосевой обрабатывающий центр и токарный обрабатывающий центр комментируют в организации

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия рискует потерять позиции в космосе без перехода на новую технику.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CHAZ TM