Единственный в России производитель боевых машин пехоты пройдет цифровую модернизацию. Об этом сообщили специалисты Ростеха. По данным компании, к концу 2020 "Курганмашзавод" получит более 30 высокоточных цифровых станков. Техника будет оснащена программным обеспечением. Обновление станочного парка позволит предприятию в два раза увеличить объемы выпуска гражданской продукции.
Для завода сварных конструкций закуплено несколько токарных обрабатывающих центров. Первые комплексы с числовым программным управлением появятся на предприятии в 2019 году.
Известно, что оборудование появится на тех участках технологического производства, на которых необходимы дополнительные ресурсы для повышения производительности.
Несколько токарных обрабатывающих центров закуплены для завода сварных конструкций. В ближайшее время будут поставлены вертикально-фрезерные четырехосевые обрабатывающие центры, фрезерный пятиосевой обрабатывающий центр и токарный обрабатывающий центр
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Ранее Piter.tv писал о том, что Россия рискует потерять позиции в космосе без перехода на новую технику.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/CHAZ TM
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