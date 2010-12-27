"Росдорстрой" будет мыть КАД за 9 миллиардов рублей

Эта компания единственная подала заявку на участие.

Завершился конкурс на содержание КАД в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участие на заявку подала только одна компания - новгородское АО "Производственное объединение "Росдорстрой"". Ранее компания уже выигрывала данный конкурс в 2014 и 2016 годах. Также и с 2019 по 2023 год за порядок на КАД будет отвечать она.

За уборку дороги, за организацию временных ограничений, эвакуацию автомобилей и ликвидацию незаконных съездов с КАД в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2023 года "Росдорстрой" получит 9,2 миллирда рублей.

Ранее ФАС нашла нарушения в 9-миллиардной закупке для КАД. Нарушения в данный момент устранены.

Фото: Piter.tv