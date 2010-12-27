ФАС нашла нарушения в 9-миллиардной закупке для КАД

В ближайшее время несоответствия устранят продолжат конкурс на получение госзаказа.

ФАС по Петербурга изучило предложение нового контракта на содержание КАДа. По мнению надзорного ведомства, чиновники нарушили законодательство при проведении конкурса на государственный контракт на сумму 9,2 миллиарда рублей. Обратить внимание на ситуацию специалистов побудила жалоба одной частной фирмы.

Нарушения выявлены в проведении конкурса на обслуживание КАД в 2019-2023 годах. В сферу деятельности подрядчика входит уборка, размещение временных ограждений, эвакуация автомобилей, попавших в аварии, а также ликвидации незаконных съездов с трассы. Выбор компании-подрядчика должен был проводиться 16 августа. Однако, мероприятие может затянуться. Организация "СТОП картель" заявила о проблемах с документацией проекта.По информации претендента на заказ, чиновники создали определенные меры, чтобы тендер выиграл "РосДорСтрой", который ранее уже занимался содержанием КАД.

В ходе проверки выяснилось, что жалоба частично обоснована. Заказчику проекта придется внести коррективы в заявку и устранить нарушения. В отношении компании могут возбудить административное дело.

Фото: Piter.tv