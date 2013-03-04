Приём заявок в Единый календарь событий стартует в Петербурге с 1 ноября

Чтобы организаторам включить своё событие в календарь, нужно заполнить заявку до 30 ноября включительно.

С 1 ноября комитет по развитию туризма Северной столицы сформирует ежегодный Единый календарь событий на туристском портале Visit Petersburg. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Календарь событий может туристам сориентироваться в актуальных событиях мегаполиса. Также он мотивирует путешественников вновь возвращаться в город.

По словам председателя профильного комитета Сергея Корнилова, календарь разделён ан 7 разделов: городская жизнь, деловой, культурный, спортивный, детский Петербург, фестивали и праздники, топ-25 событий. Чтобы организаторам включить своё событие в календарь, нужно заполнить заявку до 30 ноября включительно.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал одним из самых популярных направлений для туристов в ноябрьские праздники.

Фото: Правительство Петербурга