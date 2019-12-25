Единый городской колл-центр в Петербурге создадут на базе службы "122"

Также операторы будут фиксировать обращения граждан на портале "Наш Санкт-Петербург".

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что в Северной столице планируют запустить единый городской колл-центр. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По данным городской администрации, чаще всего петербуржцы интересуются у операторов вопросами здравоохранения. Кроме того, более трети всех звонков связаны с соблюдением режима самоизоляции и особенностями получения больничных листов. Также 13% горожан интересуется темой социального обеспечения и компенсаций.

Отмечается, что обращения петербуржцев намерены также фиксировать на портале "Наш Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 11 тысяч человек.

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