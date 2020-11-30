Единая карта петербуржца теперь интегрирована с "ВКонтакте"

Пользователи соцсети смогут использовать часть функционала карты, не выходят из своего аккаунта.

Работники комитета по экономической политике и стратегическому планированию рассказали, что теперь Единую карту петербуржца интегрирована с социальной сетью "ВКонтакте".

У пользователей соцсети появилась возможность проходить опросы и голосования сервиса "Городской диалог" при помощи мини-приложения.

Те, у кого нет карты, могут узнать потенциально доступные им меры социальной поддержки через раздел мини-приложения ЕКП "Социальный калькулятор". Заполнение анкеты займет 5 минут, а результаты поступят на личную почту.

Ранее мы писали, что фонд капремонта сообщил, что надо делать с новыми квитанциями от "Петроэлектросбыта".

Фото: Piter.TV