Единая дежурно-диспетчерская служба ЖКХ заработает в Ленобласти

Система будет предназначена для сбора информации о проблемах и быстрой реакции на жалобы жителей региона.

Диспетчерские службы в ЖКХ Ленобласти начнут объединять в единую систему. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

Новая служба будет предназначена для того, чтобы собирать данные, поступающие из УК, энергетиков, системы "Безопасный город", а также сведения об уборке улиц. Кроме того, коммунальщики смогут давать быструю обратную связь на жалобы жителей Ленобласти. Наконец, за счёт нововведения властям станет проще контролировать работу сферы ЖКХ.

Систему будут внедрять поэтапно. Пилотный проект, реализация которого зайдет 1,5-2 года, позволит наладить системы реагирования. Первые испытания пройдут в Гатчинском и Всеволожском районах.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти хотят увеличить размер МРОТ и прожиточного минимума в 2023 году.

Фото: Правительство Ленинградской области