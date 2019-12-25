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Власти Ленобласти хотят увеличить размер МРОТ и прожиточного минимума в 2023 году
Сегодня, 15:47
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Власти Ленобласти хотят увеличить размер МРОТ и прожиточного минимума в 2023 году

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Минимальную заработную плату в регионе планируют повысить на 9%, а прожиточный минимум – на 10%.

В 2023 году правительство 47-ого региона намерено увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 9% и 10% соответственно. Об этом первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов региона Роман Марков во время публичных слушаний о бюджете.

Судя по прогнозам экспертов, в следующем году размер МРОТ в целом по стране достигнет 16 242 рублей. На данный момент показатель в Ленобласти для трудоспособных граждан равен 16 887 рублей, его планируют нарастить до 17 385 рублей.

Окончательное решение о повышении будет принято только после рассмотрения трёхсторонней комиссии.

Ранее мы сообщили о том, что экотехнопарк в Ленобласти планируют построить к 2030 году.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, мрот, прожиточный минимум
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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