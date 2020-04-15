Эдгард Запашный в прямом эфире отдал деньги мошенникам

Неизвестные преступники получили от дрессировщика 50 тысяч рублей.

Эдгард Запашный в прямом эфире рассказал о том, что отдал деньги мошенникам. Потомственного дрессировщика обманули злоумышленники. Российская звезда рассказала об этом через свой Instagram-аккаунт. Директор Большого Московского цирка напомнил, что регулярно вместе с братом перечисляет денежные средства в благотворительные фонды. Однако эти украденные деньги теперь не пойдут на помощь нуждающимся.

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Эдгард Запашный заявил, что ему написал якобы известный боец UFC Алексей Олейник по WhatsApp с неизвестного номера. Артист рассказал, что мошенникам удалось подделать стиль написания спортсмена. Боец попросил у дрессировщика в долг 50 тысяч рублей. Он пообещал вернуть деньги в ближайшие дни. Это сообщение пришло в прямом эфире, когда Запашный общался с подписчиками. Артист завершил эфир и отправил мошеннику средства. Через 20 минут он решил позвонить Олейнику на настоящий номер. Так выяснилось, что Запашного обманули.

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Фото и видео: Instagram/zapashny.ru