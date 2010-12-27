Эд Ширан попал в аварию на велосипеде

Популярный британский музыкант попал в аварию в Лондоне

Британский певец и музыкант Эд Ширан попал вод машину в Лондоне, в результате сломал руку. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации Ширан катался по городу на велосипеде, когда его сбил автомобиль. Сам певец не стал опровергать появившуюся в СМИ информацию. Он выложил в instagram фотографию с одной рукой в гипсе и другой на подвязке.

Я попал в небольшую аварию на велосипеде. И в настоящее время жду медицинских рекомендаций, которые могут повлиять на мои предстоящие шоу. Пожалуйста, следите за новостями, - поделился с фанатами музыкант.

В ближайшем будущем у Ширана запланированы выступления в Азии, Японии, Южной Корее, Филиппинах и в Гонконге, однако полученные травмы ставят предстоящие выступления под вопрос.

Фото: instagram / teddysphotos