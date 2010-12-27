Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Эд Ширан попал в аварию на велосипеде
Сегодня, 16:49
0
nadiputintseva
95

Эд Ширан попал в аварию на велосипеде

0
 
 

Популярный британский музыкант попал в аварию в Лондоне

Британский певец и музыкант  Эд Ширан попал вод машину в Лондоне, в результате  сломал руку. Об этом сообщает Daily Mail.

Эд Ширан попал в аварию на велосипеде

 

Согласно информации Ширан катался по городу на велосипеде, когда его сбил автомобиль. Сам певец не стал опровергать появившуюся в СМИ информацию. Он выложил в instagram фотографию с одной рукой в гипсе и другой на подвязке.

Я попал в небольшую аварию на велосипеде. И в настоящее время жду медицинских рекомендаций, которые могут повлиять на мои предстоящие шоу. Пожалуйста, следите за новостями, - поделился с фанатами музыкант.

В ближайшем будущем у Ширана запланированы выступления в Азии, Японии, Южной Корее, Филиппинах и в Гонконге, однако полученные травмы ставят предстоящие выступления под вопрос.

 

Фото: instagram /  teddysphotos

Теги: авария , музыка , эд ширан
Категории: Музыка Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5