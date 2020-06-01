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Ecolines возобновляет автобусы между Петербургом и Москвой с 25 июня
Сегодня, 16:50
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nastya960

Ecolines возобновляет автобусы между Петербургом и Москвой с 25 июня

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Билеты можно приобрести уже сейчас.

С 25 июня Международная сеть регулярных автобусных перевозок Ecoline намерена возобновить движение между двумя российскими столицами. Об этом "Петербургском Дневнику" сообщил директор по маркетингу Андрей Волков.

Движение между Петербургом и Москвой будет осуществляться в полном объеме. Также компания уже с 29 мая возобновила перевозки между Ригой, Таллином и Вильнюсом. Первые рейсы уже показали их востребованность.

С 1 июля из Петербурга начнут ходить автобусы в Минск, а с 15 июля из Петербурга в Ригу, Киев, Таллинн, Лаппеенранта и Хельсинки. При этом никакого повышения цен на билеты в компании не планируется. Продажа билетов на Москву уже открыта.

В Ленобласти установлены особые правила проезда.

Фото: ВК/ ECOLINES

Теги: ecolines
Категории: Лента новостей,

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