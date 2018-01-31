ЕС утверждает, что заменит большую часть выбывшего с рынка российского газа

Кадри Симсон рассказала о том, что ЕС имеет альтернативных поставщиков.

Евросоюз утверждает, что заменит большую часть выбывшего с европейского рынка российского природного газа. Об этом в ходе пресс-конференции в Праге журналистам рассказала европейский комиссар по вопросам энергетики. Чиновница добавила, что Евросоюз обратился к международным надежным поставщикам энергетических ресурсов, поэтому на текущий момент Брюссель заменил все объемы, которые приостановила Россия, за счет альтернативных источников.

Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

ЕК призвала страны и компании ЕС помочь энергетическому сектору Украины.

Фото и видео: European Commission