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Еврокомиссия в начале 2023 года предложит реформу рынка электроэнергии ЕС

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Кадри Симсон рассказала о необходимости обновления энергетической структуры Евросоюза.

Европейская комиссия в начале 2023 года предложит реформу рынка электрической энергии на территории Евросоюза. Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделала профильный комиссар ЕС Кадри Симсон. Чиновница заметила, что такое решение принято по результатам неформального саммита министров в Праге, которое состоялось 13 октября 2022 года.

ЕК готовится улучшить дизайн нашего рынка электроэнергии. Я намерена представить первые результаты с главными элементами к концу года, что позволит ЕК презентовать предложение в начале следующего года.

Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на газ.

Фото и видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, евросоюз, кадри симсон, реформы, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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