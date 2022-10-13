Еврокомиссия в начале 2023 года предложит реформу рынка электроэнергии ЕС

Кадри Симсон рассказала о необходимости обновления энергетической структуры Евросоюза.

Европейская комиссия в начале 2023 года предложит реформу рынка электрической энергии на территории Евросоюза. Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделала профильный комиссар ЕС Кадри Симсон. Чиновница заметила, что такое решение принято по результатам неформального саммита министров в Праге, которое состоялось 13 октября 2022 года.

ЕК готовится улучшить дизайн нашего рынка электроэнергии. Я намерена представить первые результаты с главными элементами к концу года, что позволит ЕК презентовать предложение в начале следующего года. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на газ.

Фото и видео: European Commission