Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на газ

Кадри Симсон рассказала о том, какие шаги ЕК предпримет ради дополнительного снижения объемов потребления энергии.

Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на голубое топливо. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Праге сделала европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Чиновница объяснила, что руководство ЕК планирует организовать переговоры с международными поставщиками-партнерами по снижению стоимости на природный газ. Подробные инициативы будут презентованы на следующей неделе.

Любое вмешательство на газовый рынок требует дополнительного сокращения спроса на газ. Это не самая приятная вещь, но необходимость, чтобы обеспечить безопасность снабжения в контексте вмешательства на рынок. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

По словам чиновницы,Евросоюз сократил потребление газа уже на 10% благодаря своевременным мерам государств регионального союза, предпринятым в этом направлении. Кадри Симсон пояснила, что работа ведется с июля текущего года, когда на уровне Евросоюза участники договорились о том, что будут внедряться добровольные схемы изменения энергетической ситуации.

ЕК представит новый пакет предложений по энергетике.

Фото и видео: European Commission

