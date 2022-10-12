ЕК представит новый пакет предложений по энергетике

Кадри Симсон назвала четыре основных пункта в работе в сфере энергетики ЕК.

Европейская комиссия представит новый пакет предложений по энергетической безопасности региона. Соответствующее заявление во время прибытия на неформальную встречу лидеров профильных министерств в Праге сделала еврокомиссар Кадри Симсон. Чиновница уточнила, что эти инициативы будут презентованы специалистам и общественности только на следующей неделе. Сейчас же эти предложения будут показаны чиновника из ЕС, чтобы услышать их мнение. Пункты будут включать в себя сокращение спроса на энергоресурсы, снижение стоимости на газ, совместные закупки. Эти четыре направления в ЕК считают основными для работы.

Первое - мы будем побуждать к снижению спроса, второе - мы обеспечим солидарность между странами-членами. Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ и будем способствовать совместным закупкам газа. Кадри Симсон, еврокомиссар

Кадри Симсон: Евросоюз должен ввести потолок цен на весь импорт российского газа.

Фото и видео: European Commission

