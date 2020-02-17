Они будут действовать до конца февраля 2021 года.

ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции против Белоруссии. Теперь ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года. Об этом говорится официальном заявлении Совета Евросоюза. Оно опубликовано в Брюсселе 17 февраля.

Это связано с "с нераскрытыми исчезновениями". Речь идет о двух оппозиционных политиках, бизнесмене и журналисте. Граждане страны пропали без следа в 1999-2000 годах. Санкции подразумевают запрет поставок оружия и полицейской спецтехники. Также вводятся визовые санкции против четырех силовиков из Белоруссии.

Первый блок санкций Минск получил в 2002 году в связи с нарушением прав человека. Далее рестрикции регулярно пересматриваются. Их действие также трижды замораживалось. В феврале 2016 года ЕС частично снял санкции, которые действовали более 13 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Белоруссии пригрозил отбирать транзитную нефть из РФ.

