ЕС призвал к мораторию на удары по энергетике на Ближнем Востоке

Саммит Европейского союза призвал к мораторию на удары по энергетическим объектам и системам водоснабжения в ходе вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующими данными поделились политические элиты регионального сообщества с мировой общественностью по результатам проведенных встреч. В документе говорится о том, что осуждаются иранские ракетные удары. Однако чиновники из ЕС оставили без внимания поведение американских и израильских военнослужащих. Делегаты из стран-членов коллективного Брюсселя указали, что властям из Тегерана не должно быть позволено получить в собственное распоряжение ядерное оружие.
текст докуммента
Лидеры ЕС также похвалили Украину за готовность предоставить своих специалистов и средства борьбы с беспилотниками для союзным Вашингтону странам Персидского залива.
Саммит ЕС не принял решений о военной поддержке США в конфликте с Ираном.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все