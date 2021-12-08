ЕС призвал к мораторию на удары по энергетике на Ближнем Востоке

Политики осудили Иран, но не указали свое отношение к ударам США и Израиля в регионе.

Саммит Европейского союза призвал к мораторию на удары по энергетическим объектам и системам водоснабжения в ходе вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующими данными поделились политические элиты регионального сообщества с мировой общественностью по результатам проведенных встреч. В документе говорится о том, что осуждаются иранские ракетные удары. Однако чиновники из ЕС оставили без внимания поведение американских и израильских военнослужащих. Делегаты из стран-членов коллективного Брюсселя указали, что властям из Тегерана не должно быть позволено получить в собственное распоряжение ядерное оружие.

Лидеры ЕС также похвалили Украину за готовность предоставить своих специалистов и средства борьбы с беспилотниками для союзным Вашингтону странам Персидского залива.

Саммит ЕС не принял решений о военной поддержке США в конфликте с Ираном.

