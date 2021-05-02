ЕС отменит режим беспошлинной торговли для Украины

Режим временной беспошлинной торговли для Киева отменят 5 июня.

Евросоюз отменит режим беспошлинной торговли для Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена.

Режим временной беспошлинной торговли для Киева отменят 5 июня. Отмечается, что Хансен исключил возможность его продления. По его словам, текущие меры в любом случае будут отменены. Кроме того, ЕС готовит новую систему тарифных квот, отличающуюся от прежних льгот.

Ранее Трамп заявил, что ЕС придется закупать у США энергоресурсы.

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