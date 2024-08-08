Глава США оценил влияние пошлин на сотрудничество с коллективным Брюсселем.

Европейский союз должен будет взять на себя обязательства по покупке у Вашингтона энергетических носителей, что станет одним из ключевых направлений в стремлении американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе ликвидировать торговый дефицит с региональным сообществом. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами, принимая в белом доме израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рабочим визитом. Глава США добавил, что торговый дефицит со странами ЕС на текущий момент составляет порядка 350 миллиардов долларов, но этот показатель "быстро исчезнет".

Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны. Евросоюз очень плохо к нам относится. Они смогут закупить их, а мы сможем избавиться от $350 млрд за одну неделю. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп не удовлетворен нынешней ситуацией вокруг Украины.

Фото и видео: Белый дом