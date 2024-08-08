Трамп заявил, что ЕС придется закупать у США энергоресурсы

Европейский союз должен будет взять на себя обязательства по покупке у Вашингтона энергетических носителей, что станет одним из ключевых направлений в стремлении американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе ликвидировать торговый дефицит с региональным сообществом. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами, принимая в белом доме израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рабочим визитом. Глава США добавил, что торговый дефицит со странами ЕС на текущий момент составляет порядка 350 миллиардов долларов, но этот показатель "быстро исчезнет".
Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны. Евросоюз очень плохо к нам относится. Они смогут закупить их, а мы сможем избавиться от $350 млрд за одну неделю.
Дональд Трамп, глава США
Дональд Трамп не удовлетворен нынешней ситуацией вокруг Украины.
Фото и видео: Белый дом
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