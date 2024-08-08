Трамп не удовлетворен нынешней ситуацией вокруг Украины

Президент США заявил о приближении к цели по урегулированию украинского конфликта.

Россия, США и Украина, возможно, приближаются к договоренностям, однако Вашингтон не удовлетворен нынешней ситуацией. Соответствующей информацией президент-республиканец Дональд Трамп поделился с местными журналистами в Белом доме, принимая в американской администрации в Вашингтоне израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рабочим визитом. Иностранный политик не стал вдаваться в детали вопроса. Он уклонился от ответа на просьбу корреспондента сказать публично о том, планируется ли все еще личная встреча между ним и президентом России Владимиром Путиным и может ли она состояться в Саудовской Аравии.

Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся к договоренностям. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели или около того. Это ужасно. Не знаю, что происходит. Эта ситуация нехороша. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что правительство в США сообщило на прошлой неделе, что Дональд Трамп собирается нанести официальный визит в это королевство в мае 2025 года.

Трамп: США почти не торгуют с РФ, поэтому не ввели против нее пошлины.

Фото и видео: Белый дом