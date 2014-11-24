Трамп: США почти не торгуют с РФ, поэтому не ввели против нее пошлины

Президент США объяснил, почему Москвы не было в списке из 185 стран, которые попали в американский перечень.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе в настоящее время практически не торгуют с Россией, поэтому власти из Вашингтона не ввели в отношении Москвы дополнительные таможенные пошлины. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами, принимая в белом доме израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рабочим визитом.

Причина, по которой мы не говорим о тарифах в отношении России, заключается в том, что мы практически не ведем с ними бизнес, поскольку они находятся в состоянии вооруженного конфликта. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп публично от второго апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Дополнительно администрация США ввела с третьего апреля таможенные пошлины в размере 25 процентов на все импортируемые автомобили.

Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном по "более сильной сделке".

Фото и видео: Белый дом