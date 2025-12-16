ЕС обсуждает идею пересмотреть статус уже выданных гражданам РФ виз и ВНЖ

Страны сообщества пересматривают положения въездных документов по "соображения безопасности".

Страны Европейского союза с начала весны 2026 года обсуждают друг с другом идею пересмотреть решения по уже выданным российским гражданам шенгенским визам и видам жительство (ВНЖ) на территории регионального сообщества. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился собственный источник в дипломатических кругах коллективного Брюсселя. Эксперт заметил, что на текущий момент сторонам такой инициативы не удалось согласовать рестрикции.

Помимо ограничений для российских дипломатов, с марта-апреля обсуждается идея пересмотреть решения касательно действующих шенгенских виз и ВНЖ, выданных российским гражданам, но пока что договориться об этом они не смогли. источник СМИ

В частности, специалисты изучают вопрос того, как можно пересмотреть решения в отношении тех граждан России, которые ранее были трудоустроены в российских компаниях или заявляли, что поддерживают специальную военную операцию (СВО), а также что делать с теми, кто не поддерживает местный политический курс. По мнению источника данных, официальным обоснованием для таких мер могут стать "соображения безопасности".

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