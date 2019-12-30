ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана

Ситуацию рассмотрят 20 января на заседании Совета ЕС.

Евросоюз не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на собственные источники в организации в Брюсселе. Сейчас ЕС не планирует вводить односторонние ограничительные меры против Ирана. Ранее власти страны официально признали себя ответственными за трагедию с Boeing.

ЕС не видит оснований на данном этапе, необходимо сначала получить результаты расследования прокомментировали спикеры

Совет по иностранным делам рассмотрит последствия уничтожения Тегераном украинского самолета на плановом заседании 20 января. В мероприятии будут участвовать главы внешнеполитических ведомств. Там же дипломаты обсудят будущее ядерной сделки - совместного плана действий СВПД.

Ранее Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры.