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ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана

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Ситуацию рассмотрят 20 января на заседании Совета ЕС.

Евросоюз не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на собственные источники в организации в Брюсселе. Сейчас ЕС не планирует вводить односторонние ограничительные меры против Ирана. Ранее власти страны официально признали себя ответственными за трагедию с Boeing.

ЕС не видит оснований на данном этапе, необходимо сначала получить результаты расследования

прокомментировали спикеры

Совет по иностранным делам рассмотрит последствия уничтожения Тегераном украинского самолета на плановом заседании 20 января. В мероприятии будут участвовать главы внешнеполитических ведомств. Там же дипломаты обсудят будущее ядерной сделки - совместного плана действий СВПД. 

Ранее Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры.

Теги: boeing, авиакатастрофа, евросоюз, иран, санкции
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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