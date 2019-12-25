ЕС не планирует вводить официальные ограничения против туристов из РФ

"Стратегия" по российским туристам будет носить мягкий и рекомендательный характер.

Российские путешественники могут продолжать приезжать на территорию Европейского союза, несмотря на планируемые санкции против туристического сектора. Об этом сообщил местному населению региональный информационный портал EUObserver со ссылкой на дипломатические источники. В СМИ сообщили о том, что Европейская комиссия собирается опубликовать усовершенствованную "стратегию" в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС. В открытом доступе этот документ появится к концу 2025 года. Предположительно, речь идет о более мягком и необязательном к выполнению тексте, по сравнению с санкционными антироссийскими пакетами коллективного Брюсселя.

Напомним, что новостной портал EUObserver сообщал, что Евросоюз хочет запретить оказывать услуги, напрямую связанные с российским туризмом. Однако ранее не упоминалось, о каких конкретно услугах идет речь.

СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян.

Фото: pxhere.com