ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины

Винсент ван Петегем призвал 27 стран Евросоюза поддержать "украинских друзей".

Европейский союз продолжает заниматься согласованием долгосрочного фонда финансирования украинского государства в размере 50 миллиардов евро. Этот фонд должен быть утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля. Сейчас страны-участницы ЕС нацелены достичь единогласного одобрения пакета поддержки. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами по результатам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сделал вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Мы продолжаем финальные согласования фонда помощи Украине. Сегодня мы обсуждали продолжение поддержки и все согласны с необходимостью ее продолжать. Винсент ван Петегем, вице-премьер Бельгии

Дополнительно вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заметил, что для коллег целью является достичь единогласной договоренности от 27 стран к специальному саммиту ЕС, который запланирован на 1 февраля.

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Фото и видео: YouTube / European Commission