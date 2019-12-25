ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека

Боррель отметил, что в конце 2020 года в Евросоюзе вступил в силу глобальный закон санкциях за нарушения прав человека.

Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека. С соответствующим заявлением выступи Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге после визита в Москву.

Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Жозер Боррель, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности

Он отметил, что в конце 2020 года в Евросоюзе вступил в силу глобальный закон санкциях за нарушения прав человека.

Ранее в Чехии понадеялись на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

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