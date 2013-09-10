ЕС готов помочь предотвратить гуманитарный кризис в Газе

Эрик Мамер оценил действия Израиля по предупреждению мирного населения в палестинском анклаве.

Евросоюз опасается возможного ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и готов содействовать усилиям Всемирной организации по ее нормализации. При этом Брюссель считает правильным объявленное Израилем предупреждение населению к палестинского анклава с призывом к массовой эвакуации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Израиль имеет право на самооборону при соблюдении международного гуманитарного права, и что защита гражданского населения имеет первостепенное значение. Население должно быть предупреждено о любых планируемых военных операциях, людям должна быть предоставлена возможность покинуть эти районы. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Дипломат уточнил, что для ЕС важно избегать подобных объявлений и массового перемещения гражданского населения из-за тяжелых гуманитарных последствий для региона и мира.

В Еврокомиссии заявили, что не могут осуждать тотальную блокаду Газы.

Фото и видео: European Commission