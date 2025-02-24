ЕС будет готовить 17-й пакет санкций против России

Кая Каллас объявила о работе над следующими запретами и ограничениями в адрес России.

Европейский союз будет готовить 17-й пакет санкционного давления против России из-за продолжающегося регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности, экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Иностранный дипломат выступила перед местными журналистами на пресс-конференции, созванной по результатам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Спикер не стала раскрывать общественности работы над следующим пакетом запретов и ограничений.

Мы приняли важное решение - одобрили 16-й пакет санкций. И продолжим работать над 17-м пакетом. Кая Каллас , глава МИД ЕС

Напомним, что ЕС ввел 16-й пакет индивидуальных и экономических антироссийских санкций. Новые меры включают в себя, в частности, запрет на импорт первичного алюминия. Они добавляют в "черный список" 74 судна, якобы входящие в "теневой флот" России, а также введены санкции в отношении 48 физических и 35 юридических лиц, 53 компаний, в том числе эти организации из КНР, Турции, Казахстана, ОАЭ.

Каллас: ЕС 24 февраля представит пакет военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / The New Citizen