Каллас: ЕС 24 февраля представит пакет военной помощи Украине

Глава МИД ЕС также рассказала о планах по обсуждению военного развития региона, намеченных на 6 марта.

Главы внешнеполитических ведомств стран - участниц Европейского союза готовятся представить широкой аудитории 24 февраля новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины в себя который будет включать поставки западных боеприпасов. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас по прибытию на встречу руководителей МИД в Брюсселе. Она напомнила СМИ о том, что в настоящее время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в Киеве с рабочим визитом.

Мы обсуждаем и примем 16-й пакет санкций против России, который включает ограничения в отношении как игровых консолей, так и теневого флота. Мы также выдвигаем новые оборонные инициативы, чтобы в краткосрочной перспективе обеспечить Украину боеприпасами. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Кая Каллас также добавила, что новые военные инициативы Европейского союза будут обсуждаться на экстренном саммите политических лидеров ЕС, намеченном на шестое марта 2025 года.

ЕС запретил экспорт игровых консолей в РФ.

Фото и видео: YouTube / EU Debates | eudebates.tv