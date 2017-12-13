МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. О детской журналистике. Интернет и бумага.

Поколение NEXT выбирает не электронную, а печатную прессу. Не может быть! Может – считают участники журналистского клуба «Место встречи - Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга» Алла Репина, главный редактор детского журнала «Планетарий» И Николай Харлампиев, главный редактор журнала «Костер».

Одним из участников беседы с Николаем Харлампиевым стала главред журнала "Планетарий" Алла Репина. Она рассказала о своем отношении к вечному спору о преимуществах печатной и интернет-журналистики.

Вот я два года только занимаюсь этим журналом. Но я немножечко похвастаюсь все же, поскольку немножечко имею отношение к "Костру". Мой дядюшка очень известный писатель был – Александр Крестинский. И он одно время был… Да, святой человек. Был редактором журнала "Костер", и поэтому я, мне кажется, что я с детства знала, как делать журналы детские. Поскольку он меня и в "Ленинские искры" привел, и знал, как "Искорка" делается. То есть для меня это было… Вот я нашла тут свое счастье, когда я оказалась снова в детском журнале. Вот. Ну он занимает такую очень специфическую нишу. Он рассчитан на посетителей планетария, на детей из Петербурга. И распространяется по Ленинградской области. Частично он идет бесплатно – победителям викторин, у нас разные конкурсы, дети пишут. Да. Но самое интересное, что мы-то видим, что вот такой большой угрозы Интернета читателям нашим нет, что значение Интернета, оно сильно преувеличено. Мы немножечко отъедем от Питера, вот его нет просто. У детей школа, есть библиотеки, есть хороший учитель литературы. Масса, ну не знаю, могу вам очень странные примеры привести. Например, у нас деревенский дом за Вышним Волочком. Там вот интернет есть, надо вот поехать в соседнюю деревню, забраться на курган или пойти ночью за кладбище, встать к телеграфному столбу, прижаться спиной, и он тогда работает как антенна. Я серьезно говорю. Да. Поэтому я, когда еду в свою деревню, я туда с удовольствием везу журналы – они у меня нарасхват, с руками отрывают. Поэтому мы понимаем, с кем мы работаем, у нас действительно много школьников с Ленинградской области приезжают. У них абонементы на посещение планетария и так далее. И у нас тираж, ну, от двух до четырех тысяч. Ну, иногда мы допечатываем, мы видимо, что не хватает, может какой-то промах, надо вот обложечку посветлее печатать, тогда лучше покупают. Алла Репина, журнал "Планетарий"

Кроме того, журналистка считает мифом утверждение, что дети сами должны делать детские журналы. По мнению эксперта, такими вещами должны заниматься взрослые профессионалы.

Ну конечно взрослые, потому что везде должны работать профессионалы и компетентные люди – это понятно. Детей мы с удовольствием привлекаем как авторов, там проводим конкурс фантастического рассказа, они у нас печатаются, конкурс рисунка, мы тоже с удовольствием печатаем работы детей. Ну, журнал – это, во-первых, технология. То есть ты должен понимать, как ты с типографией работаешь, как бюджет ведется издания, и драматургию издания выдержать, да? Начиная там с серьезных материалов, кончая викторинкой. У меня мой любимый раздел – я составляю викторины в каждый номер. Я так люблю это делать. Вчера я до часу ночи составляла в очередной. Мне надо было сдать в номер. Так что я получаю большое удовольствие, конечно, наши читатели получают большое удовольствие. Алла Репина, журнал "Планетарий"

А главный редактор Харлампиев из журнала "Костер" заявил, что печатные издания важны даже в эпоху гаджетов.

Мы просто видим, что издания наши очень нужны. И по поводу гаджетов. Значит, вот в Санкт-Петербурге дети, казалось бы, уж концентрация всех этих гаджетов чрезмерная, запредельная. Но, когда мы говорим нашим читателям, участникам, в каждом издании у нас очень много проектов, очень много чудесных конкурсов, у нас в будущем году послание Петербургу, у нас уникальная экспедиция "Живая вода". Мы говорим, твоя работа мы ее разместим на сайте и на страничках в социальных сетях журнала. Реакция вялая. Но когда мы говорим, что мы напечатаем... Радуются и ребенок, и семья.. Прекрасно понимают дети, что такое печатное, бумажное, настоящее. И что такое виртуальное издание.

Николай Харлампиев, журнал "Костер"

Что касается спора о том, что Интернет проживет дольше, чем бумага, которая истлеет со временем, то здесь главред "Костра" был краток.