МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. О детской журналистике. Интернет и бумага.

Одним из участников беседы с Николаем Харлампиевым стала главред журнала "Планетарий" Алла Репина. Она рассказала о своем отношении к вечному спору о преимуществах печатной и интернет-журналистики.
Вот я два года только занимаюсь этим журналом. Но я немножечко похвастаюсь все же, поскольку немножечко имею отношение к "Костру". Мой дядюшка очень известный писатель был – Александр Крестинский. И он одно время был… Да, святой человек. Был редактором журнала "Костер", и поэтому я, мне кажется, что я с детства знала, как делать журналы детские. Поскольку он меня и в "Ленинские искры" привел, и знал, как "Искорка" делается. То есть для меня это было… Вот я нашла тут свое счастье, когда я оказалась снова в детском журнале. Вот. Ну он занимает такую очень специфическую нишу. Он рассчитан на посетителей планетария, на детей из Петербурга. И распространяется по Ленинградской области. Частично он идет бесплатно – победителям викторин, у нас разные конкурсы, дети пишут. Да. Но самое интересное, что мы-то видим, что вот такой большой угрозы Интернета читателям нашим нет, что значение Интернета, оно сильно преувеличено. Мы немножечко отъедем от Питера, вот его нет просто. У детей школа, есть библиотеки, есть хороший учитель литературы. Масса, ну не знаю, могу вам очень странные примеры привести. Например, у нас деревенский дом за Вышним Волочком. Там вот интернет есть, надо вот поехать в соседнюю деревню, забраться на курган или пойти ночью за кладбище, встать к телеграфному столбу, прижаться спиной, и он тогда работает как антенна. Я серьезно говорю. Да. Поэтому я, когда еду в свою деревню, я туда с удовольствием везу журналы – они у меня нарасхват, с руками отрывают. Поэтому мы понимаем, с кем мы работаем, у нас действительно много школьников с Ленинградской области приезжают. У них абонементы на посещение планетария и так далее. И у нас тираж, ну, от двух до четырех тысяч. Ну, иногда мы допечатываем, мы видимо, что не хватает, может какой-то промах, надо вот обложечку посветлее печатать, тогда лучше покупают.
Алла Репина, журнал "Планетарий"
Ну конечно взрослые, потому что везде должны работать профессионалы и компетентные люди – это понятно. Детей мы с удовольствием привлекаем как авторов, там проводим конкурс фантастического рассказа, они у нас печатаются, конкурс рисунка, мы тоже с удовольствием печатаем работы детей. Ну, журнал – это, во-первых, технология. То есть ты должен понимать, как ты с типографией работаешь, как бюджет ведется издания, и драматургию издания выдержать, да? Начиная там с серьезных материалов, кончая викторинкой. У меня мой любимый раздел – я составляю викторины в каждый номер. Я так люблю это делать. Вчера я до часу ночи составляла в очередной. Мне надо было сдать в номер. Так что я получаю большое удовольствие, конечно, наши читатели получают большое удовольствие.Алла Репина, журнал "Планетарий"
Ну, рукописи не горят… И даже «Костер» с тридцать шестого года….Николай Харлампиев