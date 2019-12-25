ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА

Журналисты объяснили, почему считают его самым выдающимся бойцом за последние 10 лет.

ESPN включил Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА. Об этом говорится на официальном сайте телеканала.

В начале десятилетия он был неизвестным, однако теперь стал одним из самых популярных спортсменов на планете прокомментировали журналисты

В список не попали многие именитые бойцы, так как из основные достижения пришлись до 2010 года. Россиянин Нурмагомедов начал карьеру в MMA с 2008 года. Он выступает под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с 2012. на данный момент ни у одного бойца нет рекорда в 28-0 и 12 побед в UFC. У спортсмена есть только один проигранный раунд из 36.

В рейтинг также вошли спортсмены Джон Джонс и Деметриус Джонсон.

Ранее Piter.tv писал о том, что Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном.

Видео: YouTube/Reebok Russia, Ufc Vines Russia, UFC Russia