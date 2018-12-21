ЕСПЧ не удовлетворил требования Украины по инциденту с моряками в Керченском проливе

"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований".

Европейский суд по правам человека отказал Украине в новых обеспечительных мерах по задержанным 25 ноября в Керченском проливе морякам. Об этом сообщают российские СМИ.

Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. Сообщает Минюст России со ссылкой на уведомление, полученное из Страсбурга

Украинская сторона в феврале направила запрос относительно здоровья моряков, которые находятся в Москве. Киев пытался оспорить качество предоставляемой морякам медицинской помощи. Европейский суд отклонил данное заявление, так как оно является идентичным заявленному ранее обращению.

В середине января уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова рассказала, что морякам в России не выдавали лекарства. Однако, российская сторона убедила, что моряков скоро выпишут из следственного изолятора и отправят в общие камеры.

В СИЗО Лефортово находятся 24 украинских моряка.

Фото и видео: Piter.TV