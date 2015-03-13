ЕК внесет в 2026 году предложение по запрету импорта всей российской нефти

Дан Йоргенсен рассказал о плане Евросоюза по прекращению покупки российских энергетических ресурсов.

Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта на территорию регионального сообщества всей российской нефти. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференциис местными журналистами местный комиссар по энергетическим вопросам Дан Йоргенсен.

В начале следующего года мы внесем законодательное предложение, чтобы запретить импорт всей российской нефти. Мы должны сделать это как можно скорее и не позднее, чем к концу 2027 года. Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике

Фото: European Commission